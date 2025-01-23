يوم لن أنساه.. أول تعليق لعمر مرموش بعد انتقاله إلى مانشستر سيتي

أول 10 صور من تقديم عمر مروش لاعبا لمانشستر سيتي

كتبت-هند عواد:

أعلن مانشستر سيتي الإنجليزي التعاقد مع المحترف المصري عمر مرموش لاعب آينتراخت فرانكفورت الألماني، ليبدأ المصري رحلته في الدوري الإنجليزي.

واستعرض الموقع الرسمي لمانشستر سيتي، جميع إحصائيات جميع عمر مرموش، بداية من وادي دجلة حتى فرانكفورت.

إحصائيات عمر مرموش

موسم 2015/16 – وادي دجلة

المباريات: 1

الأهداف: 0

المساهمات: 1

موسم 2016/17 – وادي دجلة

المباريات: 17

الأهداف: 3

المساهمات: 0

موسم 2017/18 – فولفسبورج

المباريات: 17

الأهداف: 4

المساهمات: 0

موسم 2018/19 - فولفسبورج

المباريات: 5

الأهداف: 0

المساهمات: 0

موسم 2019/20 – في إف إل فولفسبورج

المباريات: 21

الأهداف: 9

المساهمات: 2

موسم 2020/21 – فولفسبورج / سانت باولي (إعارة)

المباريات: 27

الأهداف: 8

المساهمات: 3

موسم 2021/22 - في إف إل فولفسبورج / في إف بي شتوتغارت (إعارة)

المباريات: 23

الأهداف: 3

المساهمات: 5

موسم 2022/23 - نادي فولفسبورج

المباريات: 36

الأهداف: 6

المساهمات: 1

موسم 2023/24 – آينتراخت فرانكفورت

المباريات: 41

الأهداف: 17

عدد التمريرات الحاسمة: 6

موسم 2024/25 – آينتراخت فرانكفورت *اعتبارًا من 23 يناير 2025

المباريات: 26

الأهداف: 20

عدد التمريرات الحاسمة: 14

من وادي دجلة لفرانكفورت.. إحصائيات تاريخية لعمر مرموش لاعب مانشستر سيتي الجديد

كتبت-هند عواد:

أعلن مانشستر سيتي الإنجليزي التعاقد مع المحترق المصري عمر مرموش لاعب آينتراخت فرانكفورت الألماني، ليبدأ المصري رحلته في الدوري الإنجليزي.

واستعرض الموقع الرسمي لمانشستر سيتي، جميع إحصائيات جميع عمر مرموش، بداية من وادي دجلة حتى فرانكفورت.

إحصائيات عمر مرموش

موسم 2015/16 – وادي دجلة

المباريات: 1

الأهداف: 0

المساهمات: 1

موسم 2016/17 – وادي دجلة

المباريات: 17

الأهداف: 3

المساهمات: 0

موسم 2017/18 – فولفسبورج

المباريات: 17

الأهداف: 4

المساهمات: 0

موسم 2018/19 - فولفسبورج

المباريات: 5

الأهداف: 0

المساهمات: 0

موسم 2019/20 – في إف إل فولفسبورج

المباريات: 21

الأهداف: 9

المساهمات: 2

موسم 2020/21 – فولفسبورج / سانت باولي (إعارة)

المباريات: 27

الأهداف: 8

المساهمات: 3

موسم 2021/22 - في إف إل فولفسبورج / في إف بي شتوتغارت (إعارة)

المباريات: 23

الأهداف: 3

المساهمات: 5

موسم 2022/23 - نادي فولفسبورج

المباريات: 36

الأهداف: 6

المساهمات: 1

موسم 2023/24 – آينتراخت فرانكفورت

المباريات: 41

الأهداف: 17

عدد التمريرات الحاسمة: 6

موسم 2024/25 – آينتراخت فرانكفورت *اعتبارًا من 23 يناير 2025

المباريات: 26

الأهداف: 20

عدد التمريرات الحاسمة: 14

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