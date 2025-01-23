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من وادي دجلة لفرانكفورت.. إحصائيات تاريخية لعمر مرموش لاعب مانشستر سيتي الجديد

12:10 م الخميس 23 يناير 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    توقيع عمر مرموش لمانشستر سيتي
  • عرض 9 صورة
    عمر مرموش بقميص مانشستر سيتي
  • عرض 9 صورة
    عمر مرموش بقميص وادي دجلة 1
  • عرض 9 صورة
    عمر مرموش بقميص وادي دجلة
  • عرض 9 صورة
    إعلان انتقال عمر مرموش إلى مانشستر سيتي2
  • عرض 9 صورة
    عمر مرموش يرتدي القميص رقم 7 مع مانشستر سيتي
  • عرض 9 صورة
    إعلان انتقال عمر مرموش إلى مانشستر سيتي1
  • عرض 9 صورة
    عمر مرموش ينتقل إلى مانشستر سيتي
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كتبت-هند عواد:

أعلن مانشستر سيتي الإنجليزي التعاقد مع المحترف المصري عمر مرموش لاعب آينتراخت فرانكفورت الألماني، ليبدأ المصري رحلته في الدوري الإنجليزي.

واستعرض الموقع الرسمي لمانشستر سيتي، جميع إحصائيات جميع عمر مرموش، بداية من وادي دجلة حتى فرانكفورت.

إحصائيات عمر مرموش

موسم 2015/16 – وادي دجلة

المباريات: 1

الأهداف: 0

المساهمات: 1

موسم 2016/17 – وادي دجلة

المباريات: 17

الأهداف: 3

المساهمات: 0

موسم 2017/18 – فولفسبورج

المباريات: 17

الأهداف: 4

المساهمات: 0

موسم 2018/19 - فولفسبورج

المباريات: 5

الأهداف: 0

المساهمات: 0

موسم 2019/20 – في إف إل فولفسبورج

المباريات: 21

الأهداف: 9

المساهمات: 2

موسم 2020/21 – فولفسبورج / سانت باولي (إعارة)

المباريات: 27

الأهداف: 8

المساهمات: 3

موسم 2021/22 - في إف إل فولفسبورج / في إف بي شتوتغارت (إعارة)

المباريات: 23

الأهداف: 3

المساهمات: 5

موسم 2022/23 - نادي فولفسبورج

المباريات: 36

الأهداف: 6

المساهمات: 1

موسم 2023/24 – آينتراخت فرانكفورت

المباريات: 41

الأهداف: 17

عدد التمريرات الحاسمة: 6

موسم 2024/25 – آينتراخت فرانكفورت *اعتبارًا من 23 يناير 2025

المباريات: 26

الأهداف: 20

عدد التمريرات الحاسمة: 14

من وادي دجلة لفرانكفورت.. إحصائيات تاريخية لعمر مرموش لاعب مانشستر سيتي الجديد

كتبت-هند عواد:

أعلن مانشستر سيتي الإنجليزي التعاقد مع المحترق المصري عمر مرموش لاعب آينتراخت فرانكفورت الألماني، ليبدأ المصري رحلته في الدوري الإنجليزي.

واستعرض الموقع الرسمي لمانشستر سيتي، جميع إحصائيات جميع عمر مرموش، بداية من وادي دجلة حتى فرانكفورت.

إحصائيات عمر مرموش

موسم 2015/16 – وادي دجلة

المباريات: 1

الأهداف: 0

المساهمات: 1

موسم 2016/17 – وادي دجلة

المباريات: 17

الأهداف: 3

المساهمات: 0

موسم 2017/18 – فولفسبورج

المباريات: 17

الأهداف: 4

المساهمات: 0

موسم 2018/19 - فولفسبورج

المباريات: 5

الأهداف: 0

المساهمات: 0

موسم 2019/20 – في إف إل فولفسبورج

المباريات: 21

الأهداف: 9

المساهمات: 2

موسم 2020/21 – فولفسبورج / سانت باولي (إعارة)

المباريات: 27

الأهداف: 8

المساهمات: 3

موسم 2021/22 - في إف إل فولفسبورج / في إف بي شتوتغارت (إعارة)

المباريات: 23

الأهداف: 3

المساهمات: 5

موسم 2022/23 - نادي فولفسبورج

المباريات: 36

الأهداف: 6

المساهمات: 1

موسم 2023/24 – آينتراخت فرانكفورت

المباريات: 41

الأهداف: 17

عدد التمريرات الحاسمة: 6

موسم 2024/25 – آينتراخت فرانكفورت *اعتبارًا من 23 يناير 2025

المباريات: 26

الأهداف: 20

عدد التمريرات الحاسمة: 14

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عمر مرموش مانشستر سيتي وادي دجلة فرانكفورت
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