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أول 10 صور من تقديم عمر مروش لاعبا لمانشستر سيتي

12:00 م الخميس 23 يناير 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    عمر مرموش بتيشرت السيتي
  • عرض 10 صورة
    عمر مرموش بقميص السيتي
  • عرض 10 صورة
    عمر مرموش مع السيتي
  • عرض 10 صورة
    مرموش بالرقم 7
  • عرض 10 صورة
    مرموش بقميص السيتي
  • عرض 10 صورة
    مرموش رقم 7
  • عرض 10 صورة
    مرموش مع مدير الكرة في السيتي
  • عرض 10 صورة
    الصفحة الرسمية لمانشستر سيتي تقدم عمر مرموش
  • عرض 10 صورة
    صورة مرموش في التقديم
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كتب- محمد خيري:

أعلن نادي مانشستر سيتي رسميا التعاقد مع النجم المصري عمر مرموش، من نادي إنتراخت فرانكفورت الألماني لمدة 5 مواسم.

ونشر نادي مانشستر سيتي عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، صور تقديم عمر مرموش، الذي يرتدي القميص رقم 7.

ويعد عمر مرموش أول لاعب مصري يلعب في فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، أول مصري أيضا يلعب تحت قيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا.

وتعد أول مباراة لفريق مانشستر سيتي، عقب انضمام عمر مرموش، أمام فريق تشيلسي، بالدوري الإنجليزي، يوم السبت المقبل.

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عمر مروش مانشستر سيتي نادي إنتراخت فرانكفورت
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