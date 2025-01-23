أول 10 صور من تقديم عمر مروش لاعبا لمانشستر سيتي

يوم لن أنساه.. أول تعليق لعمر مرموش بعد انتقاله إلى مانشستر سيتي

كتب- محمد خيري:

أعلن نادي مانشستر سيتي رسميا التعاقد مع النجم المصري عمر مرموش، من نادي إنتراخت فرانكفورت الألماني لمدة 5 مواسم.

ونشر نادي مانشستر سيتي عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، صور تقديم عمر مرموش، الذي يرتدي القميص رقم 7.

ويعد عمر مرموش أول لاعب مصري يلعب في فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، أول مصري أيضا يلعب تحت قيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا.

وتعد أول مباراة لفريق مانشستر سيتي، عقب انضمام عمر مرموش، أمام فريق تشيلسي، بالدوري الإنجليزي، يوم السبت المقبل.

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