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يوم لن أنساه.. أول تعليق لعمر مرموش بعد انتقاله إلى مانشستر سيتي

11:26 ص الخميس 23 يناير 2025
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    عمر مرموش لاعبا لمانشستر سيتي
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    عمر مرموش بقميص مانشستر سيتي
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كتبت-هند عواد:

أعلن مانشستر سيتي الإنجليزي، التعاقد مع المحترف المصري عمر مرموش لاعب آينتراخت فرانكفورت، حتى عام 2029.

وقال عمر مرموش في تصريحات عبر الموقع الرسمي لمانشستر سيتي: "هذا يوم لن أنساه أبدًا، التوقيع مع مانشستر سيتي، أحد أفضل الفرق في العالم هو شعور مذهل، أنا سعيد للغاية، وعائلتي فخورة جدًا، ونحن جميعًا سعداء جدًا بالتواجد هنا في مانشستر".

وأضاف: "بفضل بيب وطاقمه الفني والمرافق العالمية هنا، يتمتع اللاعبون بكل ما يحتاجون إليه لتحسين أدائهم، كان هذا أمرًا مغريًا بالنسبة لي عندما أتيحت لي الفرصة للقدوم إلى هنا، ولا أستطيع أن أنكر أنني أريد الفوز بالبطولات أيضًا. لقد كان مانشستر سيتي النادي الأكثر نجاحًا في إنجلترا لسنوات عديدة، لذا أعلم أنني انضممت إلى بيئة وثقافة فائزة".

وأتم تصريحاته: "أريد أن أتعلم من الطاقم وزملائي في الفريق، وأريد أن أصبح عضوًا قيمًا في هذا الفريق الفائز، أنا أتطلع حقًا إلى الانطلاق ومقابلة اللاعبين الآخرين وإظهار ما يمكنني فعله لجماهير مانشستر سيتي."

عمر مرموش أول تعليق لعمر مرموش انتقال عمر مرموش إلى مانشستر سيتي مانشستر سيتي
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