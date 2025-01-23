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رسميا.. عمر مرموش لاعبا لمانشستر سيتي الإنجليزي

11:22 ص الخميس 23 يناير 2025
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  • عرض 3 صورة
    عمر مرموش لاعبا لمانشستر سيتي
  • عرض 3 صورة
    عمر مرموش ينتقل إلى مانشستر سيتي
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كتبت-هند عواد:

أعلن مانشستر سيتي الإنجليزي، التعاقد رسميا مع المحترف المصري عمر مرموش لاعب آينتراخت فرانكفورت، لتدعيم صفوف الفريق خلال الانتقالات الشتوية الحالية.

ويستمر عمر مرموش مع مانشستر سيتي حتى 2029، بعقد لمدة 4 سنوات ونصف، وكتب الحساب الرسمي للنادي الإنجليزي على موقع "فيسبوك": " يسعدنا أن نعلن عن التعاقد مع عمر مرموش".

ولعب عمر مرموش 26 مباراة مع فرانكفورت في مختلف المسابقات، سجل خلالها 20 هدفا وصنع 14 آخرين.

وخاض الدولي المصري عمر مرموش، 35 مباراة دولية حتى الآن، وبدأ مسيرته الاحترافية في وطنه مصر عندما كان يبلغ من العمر 17 عامًا في عام 2016 مع وادي دجلة.

مانشستر سيتي عمر مرموش عمر مرموش ينتقل إلى مانشستر سيتي عمر مرموش لاعبا لمانشستر سيتي
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