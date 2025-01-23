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موعد مباراة الزمالك ومودرن سبورت والقناة الناقلة

09:56 ص الخميس 23 يناير 2025

الزمالك ضد إنيمبا (2)

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كتبت-هند عواد:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة مودرن سبورت، مساء اليوم الخميس، في الدوري المصري الممتاز.

ويسعى الزمالك لاستغلال تعثر الأهلي في الدوري المصري، لينفرد بصدارة جدول الترتيب، إذ يحتل الأبيض المركز الثالث برصيد 17 نقطة.

ويتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 20 نقطة، يليه الأهلي بـ19 نقطة، وفي حالة فوز الزمالك يصل إلى النقطة 20 في المركز الأول، بفارق الأهداف عن الفريق السماوي.

موعد مباراة الزمالك ومودرن سبورت

يحل الزمالك ضيفا على مودرن سبورت، في السابعة مساء اليوم الخميس، على ستاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك ومودرن سبورت

تنقل مباراة الزمالك ومودرن سبورت في الدوري المصري، على قنوات أون تايم سبورتس، الناقل الحصري للبطولة.

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