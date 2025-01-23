جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

تقام اليوم الخميس العديد من المباريات في مختلف المسابقات والمنافسات حول العالم، أبرزها إقامة مباراتين ببطولة الدوري المصري.

كما تقام اليوم الخميس الموافق 23 يناير الجاري، العديد من المباريات في بطولة الدوري الأوروبي.

وجاءت مواعيد مباريات اليوم كالتالي

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم

بتروجيت ضد المصري البورسعيدي.. 4 مساءً.. "أون تايم سبورتس 2".

الزمالك ضد مودرن سبورت.. 7 مساءً.. "أون تايم سبورتس 1".

مواعيد مباريات الدوري الأوروبي اليوم

بورتو ضد أولمبياكوس.. 7.45 دقيقة مساءً.. "بي إن سبورتس 4".

فنربخشة ضد ليون.. 7.45 دقيقة مساءً.. "بي إن سبورتس 3".

ألكمار ضد روما.. 7.45 دقيقة مساءً.. "بي إن سبورتس 2".

مالمو ضد تفينتي أنشخيده.. 7.45 دقيقة مساءً.. "بي إن سبورتس 5".

كاراباج ضد ستيوا بوخارست.. 7.45 دقيقة مساءً.. لم تعرض على جدول البث.

فيكتوريا بيلزن ضد أندرلخت.. 7.45 دقيقة مساءً.. "بي إن سبورتس 2".

هوفنهايم ضد توتنهام.. 7.45 دقيقة مساءً.. "بي إن سبورتس 1".

آينتراخت فرانكفورت ضد فرينكفاروزي.. 10 مساءً.. "بي إن سبورتس 2".

مانشستر يونايتد ضد رينجرز.. 10 مساءً.. "بي إن سبورتس 1".

لاتسيو ضد ريال سوسيداد.. 10 مساءً.. "بي إن سبورتس 3".

باوك ضد سلافيا براج.. 10 مساءً.. "بي إن سبورتس 7".

سانت جيلواز ضد سبورتنج براجا.. 10 مساءً.. "بي إن سبورتس 6".

لودوجريتش ضد ميتلاند.. 10 مساءً.. لم تعرض في جدول البث.

إيلفسبورج ضد نيس.. 10 مساءً.. "بي إن سبورتس 4".

داوجافا ريجا ضد أياكس.. 10 مساءً.. "بي إن سبورتس 5".