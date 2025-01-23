"تعادل الأهلي وفوز الريال".. نتائج مباريات أمس الأربعاء

أقيمت أمس الأربعاء الموافق 23 يناير الجاري، العديد من المباريات في مختلف المسابقات والمنافسات حول العالم، منها إقامة الكثير من المباريات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

كما شهدت مباريات أمس الأربعاء، إقامة ثلاثة مباريات ببطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وجاءت نتائج مباريات أمس كالتالي:

نتائج مباريات الدوري المصري أمس

الأهلي يتعادل مع فاركو (1-1).

بيراميدز يفوز على زد (1-0).

الاتحاد السكندري يتعادل مع سيراميكا كليوباترا (1-1).

نتائج مباريات دوري أبطال أوروبا أمس

شاختار يفوز على ستاد بريست (2-0).

لايبزج يفوز على سبورتنج لشبونة (2-1).

إنتر يفوز على سبارتا براج (1-0).

ريال مدريد يفوز على سالزبورج (5-1).

باريس سان جيرمان يفوز على مان سيتي (4-2).

فينورد يفوز على بايرن ميونخ (3-0).

سيلتك يفوز على يانج بويز (1-0).

أرسنال يفوز على دينامو زغرب (3-0).

ميلان يفوز على جيرونا (1-0).

نتائج مباريات الدوري الأوروبي أمس

بشكتاش يفوز على أتلتيك بلباو (4-1).

نتائج مباريات الدوري السعودي للمحترفين أمس

القادسية يفوز على العروبة (2-0).

الفتح يفوز على ضمك (2-1).

الاتحاد يفوز على الشباب (2-1).