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مصطفي محمد.. محطات في مسيرته الكروية من التألق للتجاهل

04:45 ص الخميس 23 يناير 2025
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    مصطفى محمد لاعب نانت
  • عرض 25 صورة
    مصطفى محمد لاعب نانت الفرنسي
  • عرض 25 صورة
    مصطفى محمد لاعب نانت ومنتخب مصر
  • عرض 25 صورة
    مصطفى محمد لاعب نانت الفرنسي
  • عرض 25 صورة
    مصطفى محمد لاعب نادي نانت الفرنسي
  • عرض 25 صورة
    مصطفى محمد لاعب نانت ومنتخب مصر
  • عرض 25 صورة
    مصطفى محمد لاعب نانت الفرنسي
  • عرض 25 صورة
    مصطفى محمد لاعب نانت الفرنسي
  • عرض 25 صورة
    مصطفى محمد لاعب نانت
  • عرض 25 صورة
    مصطفى محمد لاعب نانت الفرنسي
  • عرض 25 صورة
    مصطفى محمد بقميص منتخب مصر
  • عرض 25 صورة
    مصطفى محمد
  • عرض 25 صورة
    مصطفى محمد من وصول بعثة منتخب مصر
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    مصطفى محمد وحسام حسن
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    مصطفى محمد مع لاعبي منتخب مصر الأولمبي في مباراة الدومينيكان
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    مصطفى محمد 1
  • عرض 25 صورة
    مصطفى محمد
  • عرض 25 صورة
    مصطفى محمد وتريزيجيه في معسكر منتخب مصر
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    مصطفى محمد وأنطوان كومباريه مدرب نانت الجديد
  • عرض 25 صورة
    مصطفى محمد لاعب منتخب مصر
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    مصطفى محمد وأحمد سيدو زيزو من مران منتخب مصر
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    مصطفى محمد
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    إصابة مصطفى محمد
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    مصطفى محمد مع منتخب مصر
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كتب- محمد عبدالهادي:

يعد مصطفى محمد، نجم منتخب مصر ونادي نانت الفرنسي، أحد أبرز المهاجمين الواعدين في كرة القدم المصرية، بعدما تمكن من حجز مكانه أساسيًا في تشكيلة الفراعنة بالسنوات الأخيرة.

ويمر اللاعب في الوقت الحالي، بحالة من التجاهل مع فريقه الفرنسي، بعد مسيرة رائعة في السنوات الماضية بالملاعب الأوروبية سواء مع جالتا سراي أو نانت، قبل أن يخفت ضوءه هذا الموسم بعد ابتعاده عن المشاركة مع فريقه نانت.

ويقدم "مصراوي" في السطور التالية، أبرز محطات مصطفي محمد كالتالي:

وُلد في 28 نوفمبر 1997، وانضم لقطاع الناشئين بنادي الزمالك حيث بدأ في فريق الشباب كمهاجم واعد، قبل أن يُعار لأندية مختلفة لاكتساب الخبرة.

مصطفي محمد والإعارات المتتالية:

بعد تصعيده للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لم يحجز مصطفي مكانه بشكل أساسي، لينتقل لعدة أندية على سبيل الإعارة وجاءت كالتالي:

طلائع الجيش (2017-2018): سجل 12 هدفًا وصنع 6 في 29 مباراة.

طنطا (2016-2017): سجل 6 أهداف في 23 مباراة.

الداخلية (2018-2019): سجل 4 أهداف في 17 مباراة.

الزمالك (2019-2021): تألق كأحد أفضل المهاجمين وسجل 19 هدفًا في 53 مباراة.

المشوار الأوروبي:

جالطة سراي التركي (2021-2023): انتقل للإعارة ثم وقع عقدًا دائمًا وسجل 17 هدفًا في 57 مباراة.

نانت الفرنسي (2023 - حتى الآن): شارك في 17 مباراة هذا الموسم مع الفريق أغلبهم كبديل، سجل هدفين فقط.

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