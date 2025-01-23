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مبابي يزاحم محمد صلاح برقم تاريخي في دوري الأبطال

04:14 ص الخميس 23 يناير 2025
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    كيليان مبابي
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    كيليان مبابي (ريال مدريد) - 90 مليون دولار
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    كيليان مبابي (ريال مدريد) - 70 مليون دولار
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    كيليان مبابي - 110 مليون دولار (90 مليون على أرض الملعب، 20 مليون خارج الملعب)
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كتب- محمد عبدالهادي:

حقق النجم الفرنسي كيليان مبابي، رقم تاريخي في بطولة دوري أبطال، وذلك بعد هدفه في شباك ريد بول سالزبورج، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري أبطال أوروبا.

وسجل كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد، الهدف الثالث للفريق الملكي في شباك ريد بول سالزبورج في دوري أبطال أوروبا.

وبهذا الهدف، تمكّن مبابي من معادلة رقم محمد صلاح، نجم ليفربول، في عدد الأهداف التاريخية بالبطولة، حيث وصل كلاهما إلى 51 هدفًا.

وكان صلاح قد أحرز هدفًا لفريقه أمام ليل في المباراة التي جرت أول أمس الثلاثاء ضمن الجولة السابعة من المسابقة القارية.

ومن جهة أخرى، أصبح مبابي ثاني أكثر لاعب فرنسي تسجيلاً للأهداف في دوري الأبطال، بعد أن تجاوز تيري هنري صاحب الـ 51 هدفًا، بينما يتصدر كريم بنزيما قائمة الهدافين الفرنسيين برصيد 90 هدفًا.

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كليان مبابي محمد صلاح ريال مدريد دوري أبطال أوروبا ليفربول
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