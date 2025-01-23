احتفالات غريبة.. ديفيد ألابا يحمل مقعد فرد الأمن بعد انتصار تاريخي في دوري الأبطال

كتبت-هند عواد:

دوما يسعى لاعبو كرة القدم، لتسجيل الأهداف المميزة، لكن لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فالاحتفال بالهدف، أصبح لا يقل أهمية عنه، سعيا لخطف الأضواء وعدسات الكاميرات أول لإرسال رسالة معينة.

ويقدم مصراوي، سلسلة لأغرب الاحتفالات في كرة القدم، منها احتفال النمساوي ديفيد ألابا مدافع ريال مدريد الإسباني، الذي طالبت جماهير المرينجي بوضعه في متحف النادي.

احتفال مثير للجدل لديفيد ألابا

في عام 2022، فاز ريال مدريد على باريس سان جيرمان بنتيجة 3-1، وتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وكان الأول خسر مباراة الذهاب بهدف نظيف.

وبعد هدف كريم بنزيما الثالث، توجه ديفيد ألابا إلى أحد مقاعد أفراد الأمن، ورفعه في الهواء.

وتحدّث ديفيد ألابا عن الاحتفال لمحطة Sport1 الألمانية، وقال: "من الجيد تجربة أساليب جديدة في الاحتفال، احتفال الكرسي كان جميلًا، لم أفكر فيه قبلها، مشاعري دفعتني لفعل ذلك. ومع ريمونتادا هائلة مماثلة يمكنك أن تصير مجنونًا".