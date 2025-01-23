تتخطى مليون جنيه إسترليني.. ساعات نادرة يملكها محمد صلاح

كتبت-هند عواد:

يُعرف عن النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، عشقه لاقتناء ساعات اليد الفاخرة والمميزة، فمنذ انطلاق مسيرته في أوروبا، ظهر صلاح بمجموعة من أندر الساعات في العالم، تقدر قيمتها بأكثر من مليون جنيه إسترليني.

محمد صلاح.. سيارات فارهة وساعات نادرة

إلى جانب امتلاكه سيارات فارهة مثل بنتلي بنتيغا (170 ألف جنيه إسترليني)، بنتلي كونتينينتال جي تي (160 ألف جنيه إسترليني)، ولامبورغيني أفنتادور (270 ألف جنيه إسترليني)، يمتلك صلاح مجموعة من الساعات.

وظهر محمد صلاح عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، بساعة من شركة ريتشارد ميل السويسرية تُدعى RM 67-02 Skeleton Dial, Sebastian Ogier، وهي الأغلى بين مقتنياته، وتبلغ قيمتها حوالي 350 ألف جنيه إسترليني.

ثاني أغلى ساعة في المجموعة هي من علامة أوديمار بيغيه السويسرية، طراز Royal Oak 26585CE، وتبلغ قيمتها حوالي 200 ألف جنيه إسترليني، كما يمتلك ساعتين أخريين من نفس العلامة، إحداهما Royal Oak Flying Tourbillon GMT بقيمة 150 ألف جنيه إسترليني، والأخرى Royal Oak ST26238 بسعر 40 ألف جنيه إسترليني.

تبلغ القيمة الإجمالية لممتلكات محمد صلاح من الساعات حوالي 1.14 مليون جنيه إسترليني، مما يجعلها واحدة من أبرز مجموعات الساعات التي يمتلكها لاعب كرة قدم.

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