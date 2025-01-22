"بعد الهزيمة من أيسلندا".. ترتيب مجموعة منتخب مصر لكرة اليد في بطولة العالم

كتب - يوسف محمد:

تلقى منتخب مصر لكرة اليد الهزيمة أمام نظيره أيسلندا، في بطولة العالم لكرة اليد، بنتيجة 27 -24، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن الدور الرئيسي للبطولة.

وتقام منافسات بطولة العالم لكرة اليد، خلال الفترة من 14 يناير الجاري حتى 2 فبراير المقبل، في كلا من كرواتيا والنرويج والدنمارك.

وحقق منتخب مصر العلامة الكاملة في الدور التمهيدي للبطولة، بعد الفوز على كلا من "الأرجنتيني، البحرين وكرواتيا"، ليصعد بعد ذلك إلى الدور الرئيسي.

وجاء ترتيب مجموعة منتخب مصر كالتالي:

1- أيسلندا.. 6 نقاط.

2- مصر.. 4 نقاط.

3- كرواتيا.. 4 نقاط.

4- سلوفينيا.. 4 نقاط.

5- الأرجنتين.. دون نقاط.

6- كاب فيردي.. دون نقاط.

ويتأهل من كل مجموعة من الأربع مجموعات في بطولة العالم لكرة اليد، صاحب المركز الأول والمركز الثاني، إلى الدور ربع النهائي.

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