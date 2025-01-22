باريس سان جيرمان يقلب الطاولة على مانشستر سيتي ويفوز برباعية في دوري الأبطال

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نجح فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في تحويل تأخره أمام نظيره مانشستر سيتي الإنجليزي، بهدفين بهدفين دون مقابل لفوز بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين.

وانطلقت صافرة بداية المباراة بين الفريقين، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن إطار منافسات الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاء تشكيل مان سيتي للقاء كالتالي:

حراسة المرمى: إيدرسون.

الدفاع: ماثيوس نونيز، مانويل أكانجي، روبن دياز، يوشكو جفارديول.

الوسط: ماتيو كوفاسيتش، كيفن دي بروين، برناردو سيلفا.

الهجوم: فيل فودين، سافينيو، إيرلينج هالاند.

ودخل فريق باريس سان جيرمان اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: أشرف حكيمي، ماركينيوس، ويليان باتشو، نونو مينديز.

خط الوسط: فابيان رويز، فيتينيا، جواو نيفيز.

خط الهجوم: لي كانج إن، برادلي باركولا، ديزيري دوي.

أحداث الشوط الأول:

الدقيقة 1: بداية المباراة.

الدقيقة 4: تسديدة قوية من لاعب باريس سان جيرمان تصدى لها إيدرسون حارس مرمى مان سيتي.

الدقيقة 9: بطاقة صفراء لروبن دياز لاعب لمان سيتي.

الدقيقة 13: تسديدة قوية من دي بروين يتصدى لها دوناروما حارس باريس.

الدقيقة 19: تسديدة من أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان ولكنها تصل سهلة إلى حارس المرمى.

الدقيقة 26: تسديدة من فيتينيا لاعب باريس سان جيرمان ولكنها ترم بجوار القائم.

الدقيقة 32: خطأ لصالح مان سيتي في منتصف الملعب.

الدقيقة 39: تسديدة قوية من سافيو من داخل منطقة الجزاء يتصدى لها دوناروما حارس باريس سان جيرمان.

الدقيقة 45: أشرف حكيمي يسجل الهدف الأول لباريس سان جيرمان.

الدقيقة 1+45: حكم اللقاء يلغي الهدف بداعي التسلل.

الدقيقة 1+45: نهاية الشوط الأول.

أحداث الشوط الثاني:

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني.

الدقيقة 50: جاك جريلتش يحرز الهدف الأول لمان سيتي.

الدقيقة 53: هالاند يحرز الهدف الثاني لمانشستر يونايتد.

الدقيقة 56: عثمان ديمبيل يحرز الهدف الأول لصالح فريق باريس سان جيرمان.

الدقيقة 61: برادلي باركولا يحرز هدف تعادل باريس سان جيرمان في مرمى مان سيتي.

الدقيقة 78: جواو نيفيس يسجل الهدف الثالث لصالح لباريس سان جيرمان في مرمى مان سيتي.

الدقيقة 83: عثمان ديمبلي يسجل الهدف الرابع لباريس في مرمى مان سيتي والحكم يلغي الهدف بداعي التسلل.

الدقيقة 90: حكم اللقاء يحتسب 3 دقائق وقت بدل ضائع.

الدقيقة 3+90: جونسالو راموس يسجل الهدف الرابع لباريس سان جيرمان.

الدقيقة 3+90: نهاية المباراة.