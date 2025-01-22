17 صورة وآخر تطورات حالة فهد المولد

كتب- محمد عبدالهادي:

يمر اللاعب فهد المولد نجم المنتخب السعودي، بوعكة صحية حرجة منذ سقوطه من الطابق الثاني في دبي بالعام الماضي.

حالة فهد المولد

في سبتمبر 2024، تعرض اللاعب السعودي فهد لحادث سقوط من شرفة منزله في الطابق الثاني بدبي، مما أدى إلى إصابته بكسور متعددة في الجمجمة والجسم.

نُقل المولد إلى مستشفى راشد الإماراتية بعد دخوله في غيبوبة، حيث وُضع تحت العناية المركزة وتحت التنفس الصناعي لمدة 6 أيام تقريبًا.

يوم 19 سبتمبر 2024، تم نقل المولد في طائرة طبية مجهزة إلى الرياض بالسعودية، ليظل اللاعب في غيبوبة لعدم تحسن حالته الصحية.

أشارت التحقيقات الأولية لشرطة دبي إلى أن الحادث وقع أثناء وجوده في الشرفة، دون ذكر ملابسات وأسباب سقوطه.

وأوضحت التحقيقات، أن المولد لم يكن بمفرده في الشقة وقت سقوطة، حيث كان رفقة بعض من أصدقائه.

تحدث صالح الحارثي طبيب المنتخب السعودي السابق منذ ساعات، عن الحالة الطبية للاعب، مشيرًا إلى تدهور حالته الصحية.

ودخل طبيب المنتخب في نوبة بكاء خلال حديثه عن المولد، وقال: "اللاعب في رحمة الله الأن".

ورغم أن اللاعب مازال بغرفة العناية تحت الحجز، إلا أن التطور الوحيد في حالته الصحية هو أزالة جهاز التنفس من عليه، وهو ما أكده الأطباء أنه مؤشر إيجابي.

من هو فهد المولد؟

يبلغ فهد من العمر 29 عاماً، فهو من مواليد 14 سبتمبر 1994 بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

بدأ مشواره الكروي، مع فريق الاتحاد السعودي، وتدرج في المراحل السنية المختلفة للفريق، حتى صعد للفريق الأول عام عام 2011.

وشارك صاحب ال 29 عاماً رفقة فريق الاتحاد في 244 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالها 76 هدف وتقديم 44 تمريرة حاسمة.