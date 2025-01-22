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فابريزيو رومانو يكشف آخر تطورات انضمام عمر مرموش إلى مانشستر سيتي

09:00 م الأربعاء 22 يناير 2025

عمر مرموش

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كتب - يوسف محمد:

أنهى مانشستر سيتي الإنجليزي وآينتراخت فرانكفورت الألماني، توقيع العقود الخاصة بانتقال النجم المصري عمر مرموش من فريق فرانكفورت إلى مان سيتي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكتب الصحفي الإيطالي المتخصص في الإنتقالات "فابريزيو رومانو": "مانشستر سيتي وآينتراخت فرانكفورت، وقعا على كافة العقود والوثائق الخاصة بصفقة عمر مرموش".

وكان عمر مرموش، نجح في إجتياز الكشف الطبي، تمهيدًا للانتقال إلى مان سيتي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وطبقًا لما تم الكشف عنه في وقت سابق، عن طريق شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، فإن صفقة انتقال مرموش إلى مان سيتي ستتكلف 80 مليون يورو، بواقع 75 مليون يحصل على فرانكفورت،بالإضافة إلى 5 مليون متغيرات.

والجدير بالذكر أن مرموش شارك خلال الموسم الحالي رفقة فرانكفورت، في 26 مباراة، تمكن خلالهم من تسجيل 20 هدفًا وتقديم 14 تمريرة حاسمة.

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عمر مرموش مانشستر سيتي فرانكفورت الألماني فترة الانتقالات الشتوية فابريزيو رومانو
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