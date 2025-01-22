"في غياب نجم الزمالك".. جوميز يحقق فوزه الأول في دوري روشن

كتب - نهى خورشيد

نجح البرتغالي جوزيه جوميز في تحقيق فوزه الأول مع الفتح بمنافسات دوري روشن السعودي.

وحقق الفريق الكروي بنادي الفتح فوزاً على ضمك بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت بينهما ضمن منافسات الجولة الـ16 من الدوري.

وجاءت ثنائية الفتح بأقدام سفيان بن دبكة و مراد باتنا، فيما سجل هدف ضمك الوحيد نيكولاي ستانشو في الدقيقة 69.

وشهدت المباراة غياب الدولي المصري طارق حامد نجم الزمالك الأسبق وضمك الحالي، بعد تجدد إصابته في الركبة.

ويعتبر فوز الفتح اليوم هو الأول لجوميز بعد رحيله عن صفوف الزمالك لتدريب الفتح، إذ افتتح مشواره مع النموذجي بالهزيمة أمام الوحدة 2-1، ثم السقوط أمام الهلال بنتيجة 9-0.

وبهذه النتيجة، رفع النموذجي رصيده إلى النقطة التاسعة بالمركز الأخير بجدول ترتيب دوري روشن، فيما توقف ضمك عند المركز العاشر برصيد 18 نقطة.