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محمد صلاح يثير الجدل من جديد بشأن مستقبله مع ليفربول

01:44 م الأربعاء 22 يناير 2025

محمد صلاح

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كتبت-هند عواد:

أثار المحترف المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، الجدل من جديد بشأن مستقبله مع الريدز، وذلك عقب مباراة فريقه ضد ليل مساء أمس، ووصوله إلى هدفه الـ50 أوروبيا.

ورد محمد صلاح على إمكانية تسجيله 50 هدفا أوروبيا إضافيا مع ليفربول، وقال في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" الإنجليزي: "لست متأكدًا، لكنني سأبذل قصارى جهدي".

وأضاف: "الفوز أهم شيء بالنسبة إلي، لكننا بحاجة للتركيز أكثر، عندما تريد الفوز ببطولة كبيرة، عليك أن تكون في أفضل حالاتك".

وأتم تصريحاته: "المنافس كان لديه خطة لعب رائعة، وهم لم يتعرضوا للهزيمة في آخر 21 مباراة، لذلك كانوا خصمًا قويًّا، نحن نقدر ذلك، لكنني سعيد لأننا تمكنا من تحقيق الفوز".

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