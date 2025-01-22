أرني سلوت يتغزل بأداء محمد صلاح مع ليفربول

كتبت-هند عواد:

أشاد الهولندي أرني سلوت المدير الفني لليفربول، بأداء النجم المصري محمد صلاح، عقب وصوله إلى هدفه رقم 50 أوروبيا.

وقال سلوت في تصريحات عبر الموقع الرسمي للنادي: "أعتقد أن الكلمة التي تصف أداء صلاح مع ليفربول هي "مميز"، ربما توجد كلمات أفضل يمكن استخدامها، لكنه كان رائعا لهذا النادي لسنوات عديدة وما زال يفعل ذلك".

وأضاف: "أمام ليل سجل هدفا رائعا. إذا دخل صلاح في مواجهة واحد مقابل واحد، فهناك فرصة كبيرة للتسجيل، هذا الهدف الذي سجلناه ربما يخبرك كثيرا عن سبب تصدرنا للدوري".

وأتم سلوت تصريحاته: "ولماذا نؤدي بشكل جيد للغاية، بسبب معدل العمل من اللاعبين الذين استعادوا الكرة قبل أن يمرر كورتيس جونز تمريرة رائعة إلى صلاح".