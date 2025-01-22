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الأهلي والزمالك.. مواجهات ربع نهائي البطولة العربية للكرة الطائرة

11:31 ص الأربعاء 22 يناير 2025
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  • عرض 15 صورة
    فريق الأهلي للكرة الطائرة
  • عرض 15 صورة
    الأهلي ضد الزمالك للكرة الطائرة
  • عرض 15 صورة
    الأهلي ضد الزمالك للكرة الطائرة
  • عرض 15 صورة
    احتفالات الأهلي بالفوز بكأس إفريقيا للكرة الطائرة
  • عرض 15 صورة
    احتفالات الأهلي بالفوز بكأس إفريقيا للكرة الطائرة
  • عرض 15 صورة
    احتفالات الأهلي بالفوز بكأس إفريقيا للكرة الطائرة
  • عرض 15 صورة
    فريق الأهلي للكرة الطائرة
  • عرض 15 صورة
    فريق الأهلي للكرة الطائرة
  • عرض 15 صورة
    الأهلي ضد النصر الليبي للكرة الطائرة
  • عرض 15 صورة
    فريق طائرة الزمالك
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    مباراة الطائرة بين الأهلي والزمالك
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    الأهلي والزمالك للكرة الطائرة
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    الزمالك يتوّج بكأس مصر للطائرة
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    طائرة الزمالك
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كتبت-هند عواد:

تشهد منافسات دور ربع نهائي البطولة العربية، العديد من المنافسات القوية، بيها مباراتي الأهلي والسلام العماني والزمالك والجزيرة الإماراتي.

موعد مباراة الأهلي والسلام العماني

يواجه الفريق الأول للكرة الطائرة بالنادي الأهلي نظيره السلام العماني، في الثانية عشر ظهر اليوم، ضمن منافسات ربع نهائي البطولة العربية للأندية المقامة في قطر.

وكان الأهلي أنهى دور المجموعات في الصدارة، برصيد 9 نقاط، بعد الفوز على داركليب البحريني 3-0، أربيل العراقي 3-1، والشرطة القطري 3-1.

موعد مباراة الزمالك والجزيرة الإماراتي

يواجه الفريق الأول للكرة الطائرة بنادي الزمالك نظيره الجزيرة الإماراتي، في الثانية ظهر اليوم، على صالة قطر، في ربع نهائي البطولة.

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