الأهلي والزمالك.. مواجهات ربع نهائي البطولة العربية للكرة الطائرة

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كتبت-هند عواد:

تشهد منافسات دور ربع نهائي البطولة العربية، العديد من المنافسات القوية، بيها مباراتي الأهلي والسلام العماني والزمالك والجزيرة الإماراتي.

موعد مباراة الأهلي والسلام العماني

يواجه الفريق الأول للكرة الطائرة بالنادي الأهلي نظيره السلام العماني، في الثانية عشر ظهر اليوم، ضمن منافسات ربع نهائي البطولة العربية للأندية المقامة في قطر.

وكان الأهلي أنهى دور المجموعات في الصدارة، برصيد 9 نقاط، بعد الفوز على داركليب البحريني 3-0، أربيل العراقي 3-1، والشرطة القطري 3-1.

موعد مباراة الزمالك والجزيرة الإماراتي

يواجه الفريق الأول للكرة الطائرة بنادي الزمالك نظيره الجزيرة الإماراتي، في الثانية ظهر اليوم، على صالة قطر، في ربع نهائي البطولة.

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