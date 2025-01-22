الدولة رقم 126 تدخل الدوري الإنجليزي بسبب صفقة مانشستر سيتي

صلاح بينهم.. أعلى 10 لاعبين أجرًا في الدوري الإنجليزي بعد صفقة هالاند

كتب - محمد القرش:

أعلن نادي مانشستر سيتي التعاقد مع المدافع الأوزباكستاني، عبد القادر خوسانوف، بعقد يمتد حتى صيف عام 2029.

وسيصل إجمالي عدد الجنسيات الممثلة في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز الممتد على مدار 33 عامًا إلى 126 جنسية، بعد مشاركة اللاعب في أول مباراة مع مانشستر سيتي.

وإذا شارك خوسانوف لأول مرة مع مانشستر سيتي في مباراة على أرضه أمام تشيلسي يوم السبت، فهذا يعني أن 62 جنسية كانت ممثلة في موسم 2024/25.

وكانت أحدث الدول الممثلة في الدوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة هي العراق، التي أضيفت إلى القائمة عن طريق علي الحمادي لاعب إيبسويتش تاون في أغسطس 2024، وبنجلاديش، بسبب تحول حمزة تشودري لاعب ليستر سيتي من إنجلترا إلى اللعب للمنتخب الوطني في وقت سابق من هذا الموسم.

ومن بين الدول البارزة التي لم يكن لديها لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، الهند وإثيوبيا وكازاخستان وتايلاند.

وهناك 18 دولة لديها لاعب واحد فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز، ومن المقرر أن يرفع خوسانوف هذا العدد الإجمالي إلى 19.

أكثر بلد تمثيلا في الدوري الإنجليزي

وبشكل عام، تتصدر إنجلترا قائمة الدول الممثلة في الدوري الإنجليزي الممتاز، بواقع 1723 لاعبًا، تليها فرنسا (238)، ثم اسكتلندا (217)، ثم جمهورية أيرلندا (208)، ثم إسبانيا (169)، ثم هولندا (154)، ثم ويلز (134)، ثم البرازيل (122).

أكثر قارة تمثيلا في الدوري الإنجليزي

القارة الوحيدة التي لا يمثلها لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز هي القارة القطبية الجنوبية.

وبلغ إجمالي عدد الدول الأوروبية التي شاركت في البريميرليج 48 دولة، بينما بلغ عدد الدول الأفريقية التي شاركت في الدوري الإنجليزي الممتاز 33 دولة، تليها أمريكا الشمالية (19)، وأمريكا الجنوبية (12)، وآسيا (12)، وأوقيانوسيا (2).