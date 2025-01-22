ستوري نجوم كرة القدم.. صلاح يحتفل بهارفي.. كهربا ينشر صورة أحمد رفعت.. وعيد ميلاد الشيبي

بعد ثنائية النصر.. كم هدف يفصل كريستيانو رونالدو عن نادي الـ1000؟

كتبت-هند عواد:

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وخلال السطور التالية نعرض لكم 12 منشورا لنجوم كرة القدم شاركوها مع المتابعين:

واحتفل المحترف المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، بزميله في الفريق هارفي إليوت، بعد تسجيله هدف مساء أمس، ونشر الأول صورتهما من بعد المباراة.

وشارك أكثر من مباراة صورا لهم من تدريبات فريقهم مثل، محمد صبحي حارس الزمالك، يوسف أيمن مدافع الأهلي، وعلي جبر وإبراهيم عادل ثنائي بيراميدز.

واحفتل رمضان صبحي لاعب بيراميدز، بعيد ميلاد زميله في الفريق المغربي محمد الشيبي، فيما احتفل التونسي فريق كابو لاعب إنبي بفوز برشلونة على بنفيكا في دوري أبطال أوروبا.

وشارك محمود كهربا لاعب الأهلي متابعيه، صورته وعلق: "قيمة الإنسان في نضافة قلبه وبس"، كما نشر صورة الراحل أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت.

واحتفل مصطفى شلبي لاعب الزمالك، باختياره ضمن التشكيل المثالي لدور مجموعات الكونفدرالية الأفريقية، وأعاد نشر صورة التشكيل بتعليق: "ومين غيره ملك خط النص في التشكيل المثالي لـ أدوار المجموعات".