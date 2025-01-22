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بعد إهداره ركلة جزاء.. اعتقال شاب بتهمة الإساءة لزوجة لاعب أرسنال

08:30 ص الأربعاء 22 يناير 2025
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  • عرض 4 صورة
    لاعب أرسنال كاي هافرتز وزوجته
  • عرض 4 صورة
    لاعب أرسنال كاي هافرتز
  • عرض 4 صورة
    لاعب أرسنال كاي هافرتز وزوجته صوفيا
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كتبت-هند عواد:

أعلنت شرطة هيرتفوردشاير، اعتقال مراهق يبلغ من العمر 17 عامًا، يُشتبه في تورطه بإرسال رسائل مسيئة ومهينة إلى صوفيا زوجة لاعب أرسنال كاي هافرتز، عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

زوجة لاعب أرسنال تنشر رسائل مسيئة

نشر صوفيا لقطات شاشة، عبر حسابها الرسمي، تُظهر عدداً من الرسائل المسيئة التي تلقتها عقب خسارة أرسنال أمام مانشستر يونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وكان كاي هافرتز، أهدر ركلة جزاء حاسمة خلال المباراة التي انتهت بفوز مانشستر يونايتد بركلات الترجيح، كما أضاع فرصة ذهبية لتسجيل هدف الفوز في الوقت الإضافي، حيث سدد الكرة فوق العارضة.

وعقب المباراة، تعرضت زوجته صوفيا، المؤثرة الألمانية البالغة من العمر 25 عامًا، للإساءات عبر الإنترنت، علقت صوفيا على الرسائل قائلة: "إن اعتقاد أي شخص أن مثل هذه الرسائل مقبولة أمر صادم. أتمنى أن يشعر المرسل بالخجل من نفسه، من فضلكم، كونوا أكثر احترامًا... نحن أفضل من هذا".

علاقة لاعب أرسنال كاي هافرتز بزوجته

بدأت علاقة لاعب أرسنال وصوفيا في عام 2018، عندما كان هافرتز لاعبًا في صفوف باير ليفركوزن، وانتقلت صوفيا إلى لندن لمساندته عند انضمامه إلى تشيلسي مقابل 62 مليون جنيه إسترليني في عام 2020.

وفي عام 2023، انتقل اللاعب إلى أرسنال بصفقة قيمتها 65 مليون جنيه إسترليني، لتصبح صوفيا جزءًا من مجتمع النادي الجديد.

واحتفل الزوجان بخطوبتهما في صيف 2023، قبل أن يتزوجا في يوليو 2024، عقب خروج ألمانيا من بطولة أوروبا 2024 بمشاركة هافرتز.

أرسنال شرطة هيرتفوردشاير كاي هافرتز مانشستر يونايتد كأس الاتحاد الإنجليزي
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