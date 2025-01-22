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صلاح بينهم.. أعلى 10 لاعبين أجرًا في الدوري الإنجليزي بعد صفقة هالاند

06:00 ص الأربعاء 22 يناير 2025
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    إيرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي
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    كيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي
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    محمد صلاح
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    كاسيميرو لاعب مانشستر يونايتد
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    رحيم ستيرلينج لاعب تشيلسي ومنتخب إنجلترا
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    ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد
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    برناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي
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    جاك جريليش لاعب مانشستر سيتي
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    برونو فرنانديز
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    كاي هافرتز لاعب أرسنال
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كتب - محمد القرش:

يعد الدوري الإنجليزي الممتاز واحدًا من أغنى الدوريات في العالم، ويوجد العديد من اللاعبين النجوم الذين يحصلون على عقود ضخمة.

وأندية مثل مانشستر يونايتد وتشيلسي وأرسنال وليفربول ومانشستر سيتي على استعداد لتقديم رواتب ضخمة للمساعدة في إقناع اللاعبين بالانضمام إلى أنديتهم.

وأعلن نادي مانشستر سيتي منذ أيام، تجديد عقد إيرلينج هالاند حتى شهر يونيو من موسم 2034، ليصل أجرة إلى 525 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

أعلى 10 لاعبين أجرًا في الدوري الإنجليزي

1. إيرلينج هالاند - 525 ألف جنيه إسترليني

2. كيفن دي بروين - 400 ألف جنيه إسترليني

3. محمد صلاح - 350 ألف جنيه إسترليني

4. كاسيميرو - 350 ألف جنيه إسترليني

5. رحيم ستيرلينج - 325 ألف جنيه إسترليني

6. ماركوس راشفورد - 300 ألف جنيه إسترليني

7. برناردو سيلفا - 300 ألف جنيه إسترليني

8. جاك جريليش - 300 ألف جنيه إسترليني

9. برونو فرنانديز - 300 ألف جنيه إسترليني

10. كاي هافرتز - 280 ألف جنيه إسترليني

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