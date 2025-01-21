برشلونة وبنفيكا.. نتائج مباريات دوري أبطال أوروبا
كتب - محمد القرش:
انتهت مواجهات الجولة السابعة من منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا التي أقيمت اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025.
وفاز برشلونة على نظيره بنفيكا بنتيجة 5-4 في مباراة تاريخية لم تُمحى من الأذهان، بينما انتصر فريق أتالانتا على منافسه شتورم جراتس بخماسية دون رد.
نتائج مباريات دوري أبطال أوروبا
أتالانتا ضد شتورم جراتس - (5-0)
موناكو ضد أستون فيلا - (1-0)
برشلونة ضد بنفيكا - (5-4)
ليفربول ضد ليل - (2-1)
شتوتجارت ضد سلوفان - (3-1)
النجم الأحمر ضد آيندهوفن - (2-3)
كلوب بروج ضد يوفنتوس - (0-0)
دورتموند ضد بولونيا - (1-2)
أتلتيكو مدريد ضد ليفركوزن - (2-1)
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