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برشلونة وبنفيكا.. نتائج مباريات دوري أبطال أوروبا

10:01 م الثلاثاء 21 يناير 2025

برشلونة ضد بنفيكا

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كتب - محمد القرش:

انتهت مواجهات الجولة السابعة من منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا التي أقيمت اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025.

وفاز برشلونة على نظيره بنفيكا بنتيجة 5-4 في مباراة تاريخية لم تُمحى من الأذهان، بينما انتصر فريق أتالانتا على منافسه شتورم جراتس بخماسية دون رد.

نتائج مباريات دوري أبطال أوروبا

أتالانتا ضد شتورم جراتس - (5-0)

موناكو ضد أستون فيلا - (1-0)

برشلونة ضد بنفيكا - (5-4)

ليفربول ضد ليل - (2-1)

شتوتجارت ضد سلوفان - (3-1)

النجم الأحمر ضد آيندهوفن - (2-3)

كلوب بروج ضد يوفنتوس - (0-0)

دورتموند ضد بولونيا - (1-2)

أتلتيكو مدريد ضد ليفركوزن - (2-1)

بنفيكا ضد برشلونة برشلونة ترتيبات دوري أبطال أوروبا نتائج مباريات دوري أبطال أوروبا أتلتيكو مدريد ضد ليفركوزن مباراة ليفربول صلاح بولونيا ضد دورتموند
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