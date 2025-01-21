برشلونة وبنفيكا.. نتائج مباريات دوري أبطال أوروبا

كتب - محمد القرش:

انتهت مواجهات الجولة السابعة من منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا التي أقيمت اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025.

وفاز برشلونة على نظيره بنفيكا بنتيجة 5-4 في مباراة تاريخية لم تُمحى من الأذهان، بينما انتصر فريق أتالانتا على منافسه شتورم جراتس بخماسية دون رد.

نتائج مباريات دوري أبطال أوروبا

أتالانتا ضد شتورم جراتس - (5-0)

موناكو ضد أستون فيلا - (1-0)

برشلونة ضد بنفيكا - (5-4)

ليفربول ضد ليل - (2-1)

شتوتجارت ضد سلوفان - (3-1)

النجم الأحمر ضد آيندهوفن - (2-3)

كلوب بروج ضد يوفنتوس - (0-0)

دورتموند ضد بولونيا - (1-2)

أتلتيكو مدريد ضد ليفركوزن - (2-1)