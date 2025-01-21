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إثارة برشلونة وبنفيكا.. ماذا يحدث في مباريات دوري أبطال أوروبا (مُحدث)

10:01 م الثلاثاء 21 يناير 2025

دوري أبطال أوروبا

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كتب - محمد القرش:

بدأت مواجهات الجولة السابعة من منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025.

وفاز فريق أتالانتا على نظيره شتورم جراتس بخماسية دون رد، بينما انتصر موناكو على منافسه أستون فيلا بهدف نظيف.

نتائج مباريات دوري أبطال أوروبا

أتالانتا ضد شتورم جراتس - (5-0)

موناكو ضد أستون فيلا - (1-0)

برشلونة ضد بنفيكا - (1-3).. جارية الآن

ليفربول ضد ليل - (1-0).. جارية الآن

شتوتجارت ضد سلوفان - (2-0).. جارية الآن

النجم الأحمر ضد آيندهوفن - (0-3).. جارية الآن

كلوب بروج ضد يوفنتوس - (0-0).. جارية الآن

دورتموند ضد بولونيا - (1-0).. جارية الآن

أتلتيكو مدريد ضد ليفركوزن - (0-1).. جارية الآن

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