"أداء استثنائي".. يحيى الدرع يعلق على أداء منتخب مصر في بطولة العالم

كتبت-هند عواد:

تحدث يحيى الدرع لاعب منتخب مصر لكرة اليد ونادي فيزبريم المجري، عن أداء الفراعنة في بطولة العالم لكرة اليد 2025، والمقامة حاليا في الدنمارك و كرواتيا والنرويج.

وقال يحيى الدرع في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس: "في مباراة كرواتيا أكثر ما نال إعجابي هدوء اللاعبين، كانوا واثقين في أنفسهم، ومنتخب مصر دخل البطولة بأهداف كبيرة، والوصول إلى مدى أبعد بكثير عما تم تحقيقه في السابق، الفوز أمام كرواتيا على أرضها كان ضروريا، واللاعبون أثبتوا قدرتهم على تحقيق ذلك بالروح العالية".

وأضاف: "أداء محمد علي كان استثنائيا، وأعطى للمنتخب ثقة كبيرة، وكان من أهم عوامل التفوق على كرواتيا، أيضا زيادة معدل التصويب، وتنفيذ العديد من الخطط، والتصويب من الخارج، وسعيد بما يقدمه المنتخب في البطولة متفائل باللاعبين، ولكن كرواتيا كانت مرحلة وانتهت والأهم حاليا التركيز على مباراتي أيسلندا وسلوفينيا".

وأتم الدرع عن حالته الصحية بعد إجراء جراحة الصليبي: "أنا حاليا في النمسا لاستكمال التأهيل، وأتواصل مع الجهاز الطبي للمنتخب والأمر يسير بشكل جيد، وبداية من الشهر المقبل سأبدأ الجري".

اقرأ أيضًا:

للتعرف على مواعيد مباريات اليوم.. اضغط هنا

يستعين بالتاريخ.. رد مثير من زيزو بعد أزمة عقده مع الزمالك