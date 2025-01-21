الهلال السعودي يتحرك لضم محمد صلاح في هذه الحالة

كتب - محمد القرش:

سجل المهاجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، ثنائية في فوز النصر على الخليج بثلاثية مقابل هدف في الجولة السادسة عشر من الدوري السعودي.

وبتسجيله ثنائية، وصل رونالدو إلى الهدف رقم 100 خلال 92 مباراة فقط منذ انضمامه إلى النصر قادماً من مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ووصل المهاجم صاحب الـ 39 عاما للهدف رقم 918، ليفصله 82 هدفا فقط عن الوصول إلى نادي الـ1000 كأول لاعب في التاريخ.

يُذكر أن رونالدو انضم إلى النصري السعودي في موسم 2022/23 قادما من مانشستر يونايتد، في صفقة انتقال حر.

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