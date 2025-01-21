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بعد ثنائية النصر.. كم هدف يفصل كريستيانو رونالدو عن نادي الـ1000؟

09:14 م الثلاثاء 21 يناير 2025
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    رونالدو من تدريبات النصر (2)
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    كريستيانو رونالدو - 260 مليون دولار (200 مليون على أرض الملعب، و60 مليون دولار خارج الملعب)
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    احتفال كريستيانو رونالدو بهدفه في الغرافة
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    كريستيانو رونالدو من تدريبات النصر
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كتب - محمد القرش:

سجل المهاجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، ثنائية في فوز النصر على الخليج بثلاثية مقابل هدف في الجولة السادسة عشر من الدوري السعودي.

وبتسجيله ثنائية، وصل رونالدو إلى الهدف رقم 100 خلال 92 مباراة فقط منذ انضمامه إلى النصر قادماً من مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ووصل المهاجم صاحب الـ 39 عاما للهدف رقم 918، ليفصله 82 هدفا فقط عن الوصول إلى نادي الـ1000 كأول لاعب في التاريخ.

يُذكر أن رونالدو انضم إلى النصري السعودي في موسم 2022/23 قادما من مانشستر يونايتد، في صفقة انتقال حر.

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