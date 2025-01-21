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صلاح يقود تشكيل ليفربول لمواجهة ليل في دوري أبطال أوروبا

08:51 م الثلاثاء 21 يناير 2025

محمد صلاح

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كتب - محمد القرش:

أعلن الجهاز الفني لنادي ليفربول بقيادة الهولندي، آرني سلوت، التشكيل الرسمي لمواجهة ليل الفرنسي في دوري أبطال أوروبا.

وشهد تشكيل الريدز قيادة الجناح المصري، محمد صلاح، لخط الهجوم ليفربول في مواجهة الفريق الفرنسي.

تشكيل ليفربول لمواجهة ليل

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: فان دايك - تسيميكاس - جاريل كوانساه - كونور برادلي.

خط الوسط: سوبوسلاي - جرافينبيرش - كورتيس جونز.

خط الهجوم: محمد صلاح - داروين نونيز - لويس دياز.

ومن المقرر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت مصر.

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صلاح محمد صلاح تشكيل ليفربول دوري أبطال أوروبا موعد مباراة ليفربول وليل
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