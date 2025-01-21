الهلال السعودي يتحرك لضم محمد صلاح في هذه الحالة

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كتبت-هند عواد:

يراقب الهلال السعودي المحترف المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، مع دخوله في الفترة الحرة ونهاية عقده بنهاية الموسم الحالي.

وذكر الصحفي الألماني المتخصص فلوريان بلاتنبيرج، أن الهلال مهتما جديا بضم محمد صلاح ويراقب موقفه مع ناديه الإنجليزي".

وكتب فلوريان عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "إكس": "الهلال مستعد للتحرك إذا غادر صلاح فريقه ليفربول لضمه في صفقة انتقال مجانية مع نهاية الموسم، واللاعب ليس هدفا لباريس سان جيرمان".

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