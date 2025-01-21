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عمر مرموش يجتاز الكشف الطبي في مانشستر سيتي

07:42 م الثلاثاء 21 يناير 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    عمر مرموش
  • عرض 8 صورة
    عمر مرموش
  • عرض 8 صورة
    عمر مرموش
  • عرض 8 صورة
    عمر مرموش
  • عرض 8 صورة
    عمر مرموش
  • عرض 8 صورة
    عمر مرموش
  • عرض 8 صورة
    عمر مرموش
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كتبت-هند عواد:

كشفت تقارير إنجليزية، اجتياز المحترف المصري عمر مرموش لاعب آينتراخت فرانكفورت للكشف الطبي، تمهيدا لانضمامه إلى مانشستر سيتي، خلال الانتقالات الشتوية الحالية.

عمر مرموش يجتاز الكشف الطبي في مانشستر سيتي

ذكرت صحيفة "إندبندنت"، أن عمر مرموش وقع رسميا على عقود انتقاله إلى مانشستر سيتي، وذلك بعد اجتيازه الكشف الطبي بنجاح.

وأضافت الصحيفة، أن عمر مرموش في الوقت الحالي، يصور المقطع الفيديو الخاص بتقديمه، قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة.

قيمة صفقة انتقال عمر مرموش إلى مانشستر سيتي

كشف الصحفي الإيطالي فابريزو رومانو المتخصص في سوق الانتقالات، انتقال عمر مرموش إلى مانشستر سيتي مقابل 75 مليون يورو إضافة إلى 5 مليون يورو، فيما سيحصل اللاعب على راتب قيمته 10 ملايين يورو.

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