كتبت-هند عواد:

يؤثر العديد من الآباء والأمهات على نجوم كرة القدم حول العالم، سواء بتحديد مصائرهم أو تصريحاتهم، إذ شهدت السنوات تحولهم إلى وكلاء لاعبين.

والد زيزو و عمولة الوكيل

لعل آخر الحالات التي شهدت ظهور دور الآباء والأمهات كوكيل لآبنائهم، أحمد السيد زيزو لاعب الزمالك، الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي، وخلال الساعات الماضية تعثرت مفاوضات اللاعب مع الأبيض، بسبب تغيير والده الاتفاق للمرة الثالثة، ومطالبته بالحصول على 29 مليون جنيه كعمولة وكيل.

ميسي ووالده

لعب خورخي والد الأرجنتيني ليونيل ميسي، دورا بارزا في مسيرته، بداية من سنواته الأولى في كرة القدم، ونل معيشتهم إلى إسبانيا، وقال موقع "ذا أثيليتك"، إن خورخي ميسي يختلف عن أي وكيل أعمال آخر.

وذكر الموقع، أن والده كان يتقاضى راتبا سنويا، وصل أحيانا إلى 150 مليون يورو، إضافة إلى إدارة عقود رعاية وإعلانات.

ولكن لم تستمر الأمور على حالها، ففي عام 2016، اتهم ميسي والده بخداعة في بعض الأمور، وذلك حينما تن اتهامه بالتهرب نم الضرئب، وأقرت المحكمة بتبرئة ميسي وإدانة والده.

فايزة العامري ومبابي

تعتبر علاقة الجزائرية فايزة العامري ونجلها مبابي لاعب ريال مدريد الحالي وباريس سان جيرمان السابق، الأبرز في الوسط الرياضي، إذ وجهت إليها العديد من الاتهامات بالتدخل في مستقبل اللاعب.

وقال دانييل بوجبا لاعب تشيلسي الإنجليزي السابق، في تصريحات صحفية سابقة، إن تشيلسي كان يسعى لضم كيليان مبابي عام 2011، لكن والدته كانت تتحكم في كل شيء، ووصفها بأنها "النار حتى وهو يلعب كانت تطالبه بالتحرك".

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