بينهم والد زيزو... آباء وأمهات تحكموا في مستقبل نجوم كرم القدم

كتبت-هند عواد:

تحدثت كريستينا سيرا للمرة الأولى بعد انفصالها عن الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، وذلك بعد زواج دام 30 عاما.

أول تعليق لزوجة بيب جوارديولا

قالت كريستينا سيرا في تصريحات نقلتها صحيفة "ذا ميرور" الإنجليزية، إنها تشعر بسعادة كبيرة وكل شيء على ما يرام، لكنها رفضت التعليق على تفاصيل الانفصال.

وذكرت الصحيقة، أن كريستينا سيرا بدت سعيدة وتتسوق بمفردها في مدينة برشلونة الإسبانية، بعد أسبوع من خبر انفصالها المفاجئ.

انفصال بيب جوارديولا وزوجته

وانفصل مدرب مانشستر سيتي عن زوجته، بعد زواج دام 30 عاما، نتج عنه 3 أبناء، وأشارت التقارير الصحيفة إلى وجود خلافات بينهما، إضافة إلى خيانته.

وقال نادل أحد المطاعم في برشلونة، في تصريحات لصحيفة "ذا صن"، إن الثنائي كانا معا في أكتوبر الماضي، وبدت الأمور بينهما متوترة قليلا.

بيب جوارديولا مع مانشستر سيتي

يعاني بيب جوارديولا مع مانشستر سيتي بطل النسخة السابقة من الدوري الإنجليزي الممتاز، ويحتل المركز السادس، برصيد 35 نقطة.

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