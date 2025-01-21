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بديل أنشيلوتي في الريال.. آخر تطورات انتقالات كرة القدم الأوروبية

06:02 م الثلاثاء 21 يناير 2025
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    جون دوران لاعب أستون فيلا
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    يوفنتوس تورينو دوسان فلاهوفيتش
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    فلاهوفيتش
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    كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد_Easy-Resize.com
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    كارلو أنشيلوتي
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    كارلو أنشيلوتي
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    أنشيلوتي
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    إبراهيما كوناتي
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    جاك جريليش لاعب مانشستر سيتي
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    جاك جريليش
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كتب - محمد القرش:

شهدت فترة الانتقالات الشتوية الجارية والتي بدأت مع اليوم الأول من شهر يناير 2025، تطورات جديدة في المفاوضات وانتقالات اللاعبين بين الأندية.

ومن المقرر أن يرحل المدرب الإيطالي، كارلو إنشيلوتي، عن القيادة الفني لريال مدريد في الصيف المقبل، مع اختيار مدرب بايرن ليفركوزن بديلا له.

آخر تطورات انتقالات كرة القدم الأوروبية

- يسعى نابولي في التوصل إلى اتفاق بشأن صفقة بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع الجناح الأرجنتيني أليخاندرو جارناتشو من مانشستر يونايتد. (كورييري ديلو سبورت)

- رفض نادي أستون فيلا عرضا بقيمة 57 مليون جنيه إسترليني من نادي وست هام يونايتد لضم جون دوران. (تلجراف)

- يفكر نادي تشيلسي في التعاقد مع مهاجم يوفنتوس دوسان فلاهوفيتش (24 عاما)، بعد أن أجرى محادثات مع النادي الإيطالي بشأن بيع المدافع البرتغالي ريناتو فيجا. (تايمز)

- من المقرر أن يترك المدير الفني لريال مدريد كارلو أنشيلوتي النادي في الصيف، ويبدو أن مدرب باير ليفركوزن تشابي ألونسو هو المرشح الأوفر حظًا لخلافة الإيطالي. (أونداسيرو - بالإسبانية)

- يواجه نادي ليفربول صراعا جديدا بشأن عقد جديد، حيث لم يوقع المدافع الفرنسي إبراهيما كوناتي على عقد جديد مع النادي على الرغم من عرضه عليه. (تلجراف)

- يراقب إنتر ميلان وبوروسيا دورتموند لاعب وسط مانشستر سيتي ومنتخب إنجلترا جاك جريليش، مع تزايد الغموض حول مستقبله في الاتحاد. (صن)

- يفكر نادي توتنهام في التعاقد مع المهاجم الإنجليزي ليام ديلاب من إيبسويتش تاون هذا الشهر، لكنه قد يواجه منافسة من تشيلسي. (Team talk)

آخر تطورات انتقالات كرة القدم الأوروبية أنشيلوتي ريال مدريد جارناتشو يوفنتوس
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