مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الجونة

1 2
16:00

البنك الاهلي

الدوري المصري

الإسماعيلي

0 0
19:00

سموحة

دوري أبطال أوروبا

اتلتيكو مدريد

- -
22:00

باير ليفركوزن

دوري أبطال أوروبا

بنفيكا

- -
22:00

برشلونة

دوري أبطال أوروبا

ليفربول

- -
22:00

ليل

الدوري السعودي

الخليج

1 3
16:50

النصر

الدوري السعودي

الهلال

2 0
19:00

الوحدة

جميع المباريات

إعلان

صحيفة سعودية تكشف مفاجأة بشأن مفاوضات الاتفاق مع زيزو

05:44 م الثلاثاء 21 يناير 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    زيزو لاعب الزمالك
  • عرض 10 صورة
    احتفال زيزو بهدفه ضد بلاك بولز (2)
  • عرض 10 صورة
    احتفال زيزو بهدفه ضد بلاك بولز (1)
  • عرض 10 صورة
    زيزو يحتفل مع شيكابالا (1)
  • عرض 10 صورة
    احتفال زيزو بهدفه ضد بلاك بولز (6)
  • عرض 10 صورة
    احتفال زيزو بهدفه ضد بلاك بولز (3)
  • عرض 10 صورة
    زيزو يحتفل مع شيكابالا (3)
  • عرض 10 صورة
    احتفال زيزو بهدفه ضد بلاك بولز (5)
  • عرض 10 صورة
    احتفال زيزو بهدفه ضد بلاك بولز (7)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

كشفت صحيفة اليوم السعودية، مفاجأة بشأن مفاوضات نادي الاتفاق لضم أحمد السيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

وذكرت الصحيفة، أن مسؤولي الاتفاق انسحبوا من الصفقة، في ظل طلبات المدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد بضم لاعبين جدد لتدعيم نواقص الفريق، وتأخر اللاعب في الرد على العرض.

وأضافت الصحيفة، أن الاتفاق يتفاوض مع لاعبين سابقين من الدوري السعودي، يلعبان حاليا في تركيا وألماني، وإذا تعثرت المفاوضات معهما سيعود النادي لملف زيزو.

اقرأ أيضًا:

للتعرف على مواعيد مباريات اليوم.. اضغط هنا

يستعين بالتاريخ.. رد مثير من زيزو بعد أزمة عقده مع الزمالك

زيزو الزمالك مفاوضات الاتفاق السعودي مع زيزو الاتفاق يفاوض زيزو
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان