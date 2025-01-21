صحيفة سعودية تكشف مفاجأة بشأن مفاوضات الاتفاق مع زيزو

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بينهم والد زيزو... آباء وأمهات تحكموا في مستقبل نجوم كرم القدم

كتبت-هند عواد:

كشفت صحيفة اليوم السعودية، مفاجأة بشأن مفاوضات نادي الاتفاق لضم أحمد السيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

وذكرت الصحيفة، أن مسؤولي الاتفاق انسحبوا من الصفقة، في ظل طلبات المدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد بضم لاعبين جدد لتدعيم نواقص الفريق، وتأخر اللاعب في الرد على العرض.

وأضافت الصحيفة، أن الاتفاق يتفاوض مع لاعبين سابقين من الدوري السعودي، يلعبان حاليا في تركيا وألماني، وإذا تعثرت المفاوضات معهما سيعود النادي لملف زيزو.

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