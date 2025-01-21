مبابي يتحدث لأول مرة عن خماسية برشلونة في السوبر

كتب- محمد عبدالهادي:

تحدث المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، نجم ريال مدريد، عن مواجهة ريد بول سالزبورج في إطار الجولة السابعة من الدور الرئيسي بدوري أبطال أوروبا، والتي ستقام غدًا الأربعاء على ملعب سانتياجو برنابيو.

وفي المؤتمر الصحفي قبل المباراة، قال مبابي: "أنا في حالة ممتازة منذ شهر ونصف، ولدي ثقة كبيرة بنفسي".

وأضاف: "أحاول الحفاظ على هدوئي رغم التوقعات الكبيرة التي تحيط بي، التركيز هو المفتاح، وعندما تفرط في التفكير بالمباريات، قد يؤثر ذلك على أدائك".

وتحدث عن حياته في ريال مدريد قائلاً: "اللعب لهذا النادي كان دائمًا حلمي، منذ اليوم الأول لي هنا، وأنا أشعر بالسعادة، حتى في الأوقات الصعبة، أحب الضغط هنا، فهو يدفعني لتقديم الأفضل دائمًا".

وتابع: "لست شخصًا خجولًا، بل متواضع، انضممت إلى فريق عظيم حقق كل شيء في الموسم الماضي، مررنا بمواقف صعبة، مثل مباراة سيلتا فيجو في الكأس، حيث أظهرنا شخصيتنا وقلبنا الأمور لصالحنا، وهذا ما ينتظره جمهور مدريد منا".

واختتم حديثه بالقول: "كانت خسارة السوبر أمام برشلونة بنتيجة 5-2 صادمة ومحزنة، خاصة أنها أمام المنافس المباشر، لكن الآن لدينا الحافز والطموح لتحقيق الكثير فيما تبقى من الموسم".