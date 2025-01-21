كتب- محمد عبدالهادي:

تزداد التكهنات حول وجهة النجم الفرنسي بول بوجبا المقبلة بعد انتهاء فترة إيقافه التي استمرت 18 شهرًا بسبب قضية تناول المواد المحظورة.

العروض التي وصلت لبوجبا

وارتبط اسم بوجبا بعدد من الخيارات حول العالم، من بينها الانتقال إلى الدوري السعودي أو الأمريكي، بالإضافة إلى احتمالات العودة إلى الدوري الفرنسي كما ظهرت تقارير تفيد برغبة أندية برازيلية في ضمه.

وبالرغم من ذلك، من المرجح أن ينتظر بوجبا حتى فترة الانتقالات الصيفية لاتخاذ قرار يتناسب مع طموحاته المستقبلية.

بوجبا يرفض عرضاً روسيًا

وفي حديثه عبر منصة Twitch مع حساب AmineMaTue، أشار بوجبا إلى رفضه عرضًا مغريًا من الدوري الروسي، قائلاً: "هناك عروض مثيرة وأخرى ليست كذلك كان هناك عرض من روسيا، لكنه ليس ضمن أهدافي".

وأتم اللاعب صاحب الـ 13 عاماً تصريحاته بقوله:"أنا أطمح للعب مع فريق ينافس في دوري أبطال أوروبا، وأرغب دائمًا في التواجد مع أفضل الأندية، لكن الأمر يعتمد على عوامل كثيرة تتجاوز قراري وحدي".

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