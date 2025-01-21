لابورت يغادر نادي النصر متوجهًا إلى بلاده

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن نادي النصر مغادرة المدافع الإسباني الدولي بصفوف إيمريك لابورت السعودية متوجهًا إلى بلاده.

وأوضح نادي النصر، عبر بيان رسمي اليوم الثلاثاء، أن لابورت قد غادر إلى بلاده؛ للوقوف مع عائلته بسبب حالة والده الصحية الحرجة.

موعد مباراة الخليج والنصر في الدوري السعودي

ويحل فريق النصر عند 04:50 عصر اليوم الثلاثاء ضيفًا على نظيره الخليج ضمن منافسات الجولة 16 من الدوري السعودي.

ترتيب الخليج والنصر في الدوري السعودي

ويحتل فريق النصر قبل المباراة المركز الرابع بجدول الترتيب برصيد 29 نقطة بفارق الأهداف عن الأهلي الخامس، فيما يحتل فريق الخليج المركز السابع برصيد 23 نقطة.

أرقام لابورت مع النصر

لابورت صاحب الـ 30 عاماً كان قد انضم لصفوف النصر خلال الانتقالات الصيفية لموسم 2023/24 قادماً من صفوف مانشستر سيتي.

لابورت شارك مع النصر خلال الموسم الجاري بـ 19 مباراة سجل خلالها 4 أهداف خلال 1649 دقيقة لعب.

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