كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن نادي مانشستر سيتي إتمام مجلس إدارته إجراءات التعاقد مع اللاعب فيتور ريس قادمًا من بالميراس البرازيلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

مدة تعاقد مانشستر سيتي مع فيتور ريس

فيتور ريس صاحب الـ 19 عاماً قد وقع على عقد لمدة أربع سنوات ونصف، حسبما أعلن نادي مانشستر سيتي، عبر بيان رسمي صادر اليوم الثلاثاء.

صفقات مانشستر سيتي الشتوية

صفقة فيتور ريس تُعد الصفقة الثانية لمانشستر سيتي خلال الانتقالات الشتوية الجارية بعدما أعلن النادي يوم أمس الإثنين التعاقد مع المدافع الأوزبكي عبد القادر خوسانوف.

مسيرة فيتور ريس قبل الانضمام لبرشلونة

فيتور ريس الذي ينشط في مركز قلب الدفاع والظهير الأيمن كان قد تدرج بصفوف ناشئين نادي بالميراس البرازيليي حتى تم تصعيده للفريق الأول الموسم الماضي 23/24.

أرقام فيتور ريس مع بالميراس

فيتور ريس شارك بالموسم الماضي مع بالميراس بـ 22مباراة بمختلف البطولات سجل خلالها هدفين خلال 2757 دقيقة لعب.

تصريحات فيتور ريس بعد الانضمام لمانشستر سيتي

فيتور ريس، قال بعد إعلان الصفقة:"متحمس للانضمام إلى مانشستر سيتي، أحد أكبر الأندية في العالم، لقد رأى الجميع الإنجازات المذهلة التي حققناها في المواسم الأخيرة، وأريد أن أترك بصمتي وأسعى للفوز بمزيد من الألقاب".

وأضاف:"يتمتع مانشستر سيتي أيضًا بخبرة كبيرة في العمل مع لاعبي كرة القدم البرازيليين والانضمام إلى أمثال إيدرسون وسافينيو في الفريق سيكون بمثابة مساعدة كبيرة لي".جدير بالذكر أن بالميراس البرازيلي يتواجد مع الأهلي في المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية 2025.

وأتم فيتور ريس تصريحاته بقوله:"العمل مع بيب جوارديولا هو شيء يرغب كل لاعب شاب في القيام به، وأنا أعلم أنه قادر على مساعدتي على التطور إلى أفضل لاعب يمكنني أن أكونه".

اقرأ أيضًا:

للاطلاع على مواعيد مباريات اليوم.. اضغط هنا

الكشف عن موعد إعلان صفقة ضم مانشستر سيتي لعمر مرموش