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"أهان نفسه لمدحه".. تعليق مثير لاعب برشلونة على موهبة لامين يامال

02:59 م الثلاثاء 21 يناير 2025
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    لامين يامال وليفاندوفكسي
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    احتفال لامين يامال
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    لامين يامال 9_9
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    لامين يامال 10_10
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    لامين يامال وصديقته اليسك باديلا_20
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    لحظة هدف لامين يامال في ريال مدريد (1)
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    لحظة هدف لامين يامال في ريال مدريد (2)
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    لامين يامال وصديقته اليسك باديلا_19
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    لامين يامال وآنا جوجوتسو 6_17
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    لامين يامال وآنا جوجوتسو 5_16
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    لامين يامال وآنا جوجوتسو 4_15
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    لامين يامال 4_5
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    لامين يامال
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    لامين يامال 1_4
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    لامين يامال 6_7
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    نجم برشلونة لامين يامال
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    لامين يامال نجم برشلونة الإسباني
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كتب- محمد عبدالهادي:

عبر نوليتو، اللاعب الإسباني السابق بصفوف برشلونة، عن إعجابه الشديد بالموهبة الصاعدة لامين يامال، مؤكدًا على أنه يمتلك الإمكانيات التي قد تجعله أفضل لاعب في العالم لسنوات طويلة.

نوليتو، الذي انضم إلى برشلونة في عام 2008 بالغ في مدح يامال، قائلاً إنه إذا قارن نفسه باللاعب الشاب، فإنه سيكون "قطعة من القذارة" بجانبه.

لامين يامال، البالغ من العمر 17 عامًا فقط، حقق إنجازات مذهلة، حيث أصبح من أبرز لاعبي برشلونة ولعب دورًا حاسمًا في فوز منتخب إسبانيا ببطولة "يورو 2024" الصيف الماضي، وتم ترشيحه لجائزة الكرة الذهبية.

وفي مقابلة مع إذاعة "لا كادينا سير"، قال نوليتو: "إذا قارنته بنفسي، سأكون قطعة من القذارة بجانبه".

وتابع الجناح الأيسر الإسباني المعتزل:" في الوقت الحالي، هو في مرحلة يمكنه من خلالها أن يصبح أفضل لاعب في العالم لسنوات طويلة".

وأتم نوليتو تصريحاته بقوله: "من الرائع أن نرى لاعبًا بهذا المستوى مع برشلونة، إنه معجزة وفرحة لجميع عشاق كرة القدم، خاصة جماهير برشلونة".

مسيرة نوليتو

وسبق ومثّل نوليتو أندية: برشلونة، سلتا فيجو، غرناطة، بنفيكا ومانشستر سيتي.

وشارك اللاعب بقميص منتخب إسبانيا الذي انضم له في نهاية عام 2014، بـ 16 مباراة سجل خلالها 6 أهداف وصنع 7 أهداف.

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لامين يامال برشلونة نوليتو
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