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عمر مرموش يتحدي بيكهام وصلاح.. ماذا ينتظر فرعون مانشستر سيتي؟

12:25 م الثلاثاء 21 يناير 2025

عمر مرموش

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كتب- محمد عبدالهادي:

يستعد مانشستر سيتي للإعلان عن صفقة جديدة منتظرة خلال ساعات، بعد اتفاقه على ضم الدولي المصري عمر مرموش من آينتراخت فرانكفورت الألماني في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

هذا الانتقال يتزامن مع تألق محمد صلاح مع ليفربول، ما دفع البعض للاعتقاد أن مرموش قد يكون خليفة صلاح في الدوري الإنجليزي.

ورغم أن كلا اللاعبين يشتركان في اللعب الهجومي، فإن مرموش يشبه أكثر اللاعب الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام، وفقًا لتقرير صحيفة "تليغراف" البريطانية.

حيث أشار التقرير إلى قدرة مرموش البارزة في تنفيذ الكرات الثابتة، لاسيما الركلات الحرة المباشرة، مما يعزز مكانته كإضافة قوية في هذا الجانب.

وأوضح التقرير أن مانشستر سيتي سجل 3 أهداف مباشرة فقط من الركلات الحرة في رحلة تتويجه بالدوري الإنجليزي الموسم الماضي، بينما سجل مرموش نفس العدد من الأهداف من الركلات الحرة في ثلاث مباريات متتالية مع آينتراخت فرانكفورت هذا الموسم.

حيث تمكن مرموش من تسجيل 3 أهداف من ركلة حرة في ثلاث مباريات متتالية ضد بوخوم وسلافيا براج وشتوتجارت في غضون 8 أيام، وكان من أبرزها ركلة حرة وصلت سرعتها إلى 114 كيلومترًا في الساعة.

هذه القدرة تذكر بالفترة الذهبية للاعب الإنجليزي ديفيد بيكهام مع مانشستر يونايتد، عندما كان يعتبر كل ركلة حرة ضمن 30 ياردة من المرمى فرصة مؤكدة للتسجيل.

مرموش سجل 20 هدفًا وصنع 14 في 26 مباراة مع فرانكفورت هذا الموسم، مما يضعه في مكانة قوية كإضافة هجومية لمانشستر سيتي.

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