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توتر في غرفة ليفربول بعد تصريحات جونز عن محمد صلاح

12:07 م الثلاثاء 21 يناير 2025

كورتيس جونز لاعب ليفربول

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كتب- محمد عبدالهادي:

أثار كورتيس جونز، لاعب ليفربول، جدلًا واسعًا بتصريحاته المثيرة بشأن مقارنة البلجيكي إدين هازارد بزميله المصري محمد صلاح.

في حديثه ببرنامج "Between The Lines" مع ريو فرديناند، كشف جونز عن إعجابه الكبير بهازارد منذ صغره، واصفًا إياه بأنه نموذج لكرة القدم، حيث قال: "عندما كنت طفلًا، كنت أشاهد هازارد وأقول: هذا هو اللاعب المثالي".

وأوضح جونز أن تقييم اللاعبين يعتمد غالبًا على الأهداف والتمريرات الحاسمة، مما جعل هازارد لا يُقدَّر كما يستحق ولكنه يراه الأفضل.

لكنه أقرّ بأن صلاح يتفوق في الإنجازات والأرقام، ويعتبر الخيار الأفضل لليفربول بفضل قدرته على التسجيل وصناعة الفرص.

تصريحات جونز وضعت اللاعب في موقف حساس أمام جماهير ليفربول، التي قد تفسر كلماته على أنها تقليل من قيمة صلاح.

بينما رأى بعض المحللين أن حديثه يعكس إشادة مستحقة بموهبة هازارد، رغم تراجع مستواه في السنوات الأخيرة.

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