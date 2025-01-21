9 إحصائيات لمباراة ليفربول وليل بدوري الأبطال

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كتب- محمد عبدالهادي:

يستعد فريق ليفربول الإنجليزي لتحقيق إنجازات تاريخية عندما يستضيف نظيره ليل الفرنسي على ملعب أنفيلد في إطار الجولة السابعة من دوري أبطال أوروبا مساء اليوم الثلاثاء.

ويقدم "مصراوي"، في السطور التالية، أبرز المعلومات والإحصائيات عن مباراة الليلة كالتالي:

_ رقم قياسي جديد للدفاع: إذا لم يستقبل ليفربول أي هدف حتى الدقيقة 36 أمام ليل، سيحقق رقماً قياسياً جديداً للنادي في دوري أبطال أوروبا بأطول مدة دون استقبال أهداف (يتجاوز 572 دقيقة من موسم 2005-2006).

_ سلسلة انتصارات: يسعى ليفربول لمعادلة أفضل سلسلة انتصارات أوروبية (7 انتصارات متتالية) منذ موسم 2021-22.

_ تاريخ المواجهات مع الفرق الفرنسية: لعب ليفربول 16 مباراة أمام فرق فرنسية على ملعب أنفيلد، فاز في 13 وتعادل مرة وخسر مرتين.

_ لقاء سابق: تواجه الفريقان في 2010، حيث فاز ليل ذهاباً 1-0، لكن ليفربول حسم الإياب 3-0 بفضل أهداف ستيفن جيرارد وفرناندو توريس.

_ محمد صلاح: يحتاج إلى هدف واحد ليصل إلى 50 هدفاً أوروبياً مع ليفربول.

_ أداء الفريق: ليفربول خسر مرة واحدة في آخر 28 مباراة (أمام توتنهام في كأس الرابطة).

_ غيابات محتملة: إبراهيما كوناتي قد يغيب عن الجولة المقبلة إذا تلقى بطاقة صفراء.

_ سجل ليل: لم يخسر في آخر 21 مباراة بجميع المسابقات، لكنه حافظ على نظافة شباكه مرتين فقط في آخر 10 مباريات.

_ أهداف البدلاء: آخر 5 أهداف لليفربول في جميع المسابقات سجلها بدلاء مثل جايدن دانس، ديوجو جوتا، وداروين نونيز.

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