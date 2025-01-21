محمد صلاح ينتظر تحقيق رقم قياسي بدوري أبطال أوروبا الليلة

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كتب- محمد عبدالهادي:

تتجه الأنظار مساء اليوم الثلاثاء، نحو ملعب "الأنفيلد"، حيث يحتضن الصدام الكروي المشتعل بين فريقي ليفربول الإنجليزي وليل الفرنسي، والتي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري أبطال أوروبا.

وستكون مباراة اليوم، ذات طابع خاص للنجم محمد صلاح، الذي يبحث عن التسجيل لتحقيق رقم مميز لمواصلة كتابة التاريخ مع الريدز.

محمد صلاح والهدف الـ50 الأوروبي

يحتاج النجم المصري محمد صلاح لتسجيل هدف واحد فقط ليصل إلى 50 هدفًا في مشواره الأوروبي مع ليفربول، وفقًا لما أعلنه الموقع الرسمي للنادي.

على الجانب الآخر يسعى فريق ليفربول لتحقيق انتصاره السابع على التوالي في البطولة الأوروبية، وهو ما يعادل أفضل سلسلة انتصارات للنادي، التي تحققت في موسم 2021-2022.

تاريخ ليفربول أمام الفرق الفرنسية في آنفيلد

واجه ليفربول الأندية الفرنسية 16 مرة على ملعبه، حقق الفوز في 13 مباراة، تعادل في واحدة، وتلقى الهزيمة مرتين فقط.

يذكر أن فريق ليفربول يتصدر جدول ترتيب مجموعته في دوري أبطال أوروبا برصيد 18 نقطة، مما يعكس أداءه المميز في البطولة.

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