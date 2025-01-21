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موعد مباراة برشلونة و بنفيكا في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

02:00 ص الثلاثاء 21 يناير 2025

خلال مباراة برشلونة وريال بيتيس

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كتب ـ محمد الميموني:

يواجه برشلونة نظيره بنفيكا اليوم الثلاثاء 21 يناير، ضمن مواجهات دوري أبطال أوروبا لموسم 2024/25.

وتقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت 1.

ويذكر أن برشلونة يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 15 نقطة بينما يحتل بنفيكا المركز الخامس عشر برصيد 10 نقاط.

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برشلونة ضد بنفيكا برشلونة بنفيكا دوري أبطال أوروبا موعد مباراة برشلونة
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