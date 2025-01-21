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تشيلسي يضرب وولفرهامبتون بثلاثية في الدوري الإنجليزي

01:20 ص الثلاثاء 21 يناير 2025
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    تشيلسي
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    تشيلسي
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    تشيلسي
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    تشيلسي
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    تشيلسي
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    تشيلسي
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فاز فريق تشيلسي بثلاثية مقابل هدف على نظيره وولفرهامبتون خلال المباراة التي جمعتهما مساء الإثنين ضمن مواجهات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل أهداف تشيلسي كل من أدارابيويو في الدقيقة 24، مارك كوكوريلا في الدقيقة 60، مادويكي في الدقيقة 65.

وسجل هدف وولفرهامبتون الوحيد اللاعب مات دوهيرتي في الدقيقة 5+45.

وبهذا الفوز رفع تشيلسي رصيد إلى 40 نقطة ليحتل المركز الرابع بجدول الترتيب، بينما توقف رصيد وولفرهامبتون عند النقطة 16 في المركز السابع عشر.

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تشيلسي ضد وولفرهامبتون الدوري الإنجليزي تشيلسي وولفرهامبتون
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