سبب اهتمام مانشستر سيتي بضم عمر مرموش

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كتب ـ محمد الميموني:

عمر مرموش اقترب إعلان انضمامه لصفوف مانشستر سيتي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية قادمًا من صفوف آينتراخت فرانكفورت.

وتوّهج عمر مرموش خلال الموسم الجاري مع فريقه آينتراخت فرانكفورت ما جعله محط أنظار كبار أوروبا حتى حسم مانشستر سيتي صفقة ضمه.

أرقام مرموش مع آينتراخت فرانكفورت في الموسم الحالي 24/25

عمر مرموش خاض مع فريق آينتراخت فرانكفورت خلال الموسم الجاري 26 مباراة سجل خلالها 20 هدفًا وصنع 14 هدفًا خلال 2070 دقيقة لعب.

وخاض مرموش بقميص فريق آينراخت فرانكفورت منذ انضمامه له في موسم 2023/2024، 67 مباراة سجل خلالها 37 هدفًا وصنع 20 هدفًا لزملائه.

انتقال عمر مرموش لمانشستر سيتي

وهي الأرقام التي دفعت مانشستر سيتي لإبرام عقد لمدة 5 سنوات مع عمر مرموش، حسبما ذكر الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو.

قيمة صفقة انتقال مرموش لمانشستر سيتي

وذكرت شبكة ذا أثلتيك أن فرانكفورت قد حدد 80 مليون يورو لبيع مهاجمه المصري، بينما كان فريق مانشستر سيتي يتطلع في البداية إلى دفع 60 مليون يورو

أرقام مرموش بالموسم الجاري مع آينتراخت فرانكفورت

وكان مرموش قد خاض بقميص فرانكفورت خلال الموسم الجاري 26 مباراة بمختلف البطولات سجل خلالها 20 هدفًا وصنع 14.

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