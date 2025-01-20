أهلي جدة يفوز على الاتفاق في الدوري السعودي
كتب ـ محمد الميموني:
فاز فريق أهلي جدة بهدفين مقابل هدف على نظيره الاتفاق اليوم الاثنين ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري السعودي الممتاز لموسم 2024/25.
وسجل هدفا الأهلي جابرييل فيجا بالدقيقة 30 وزميله فيرمينو بالدقيقة 63، فيما سجل لفريق الاتفاق اللاعب فاينالدوم بالدقيقة 90+1.
ترتيب الأهلي والاتفاق في الدوري السعودي
ورفع فريق الأهلي رصيده بهذا الفوز إلى النقطة 29 في المركز الخامس، بينما يحتل فريق الاتفاق المركز الحادي عشر برصيد 18 نقطة.
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