أهلي جدة يفوز على الاتفاق في الدوري السعودي

كتب ـ محمد الميموني:

فاز فريق أهلي جدة بهدفين مقابل هدف على نظيره الاتفاق اليوم الاثنين ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري السعودي الممتاز لموسم 2024/25.

وسجل هدفا الأهلي جابرييل فيجا بالدقيقة 30 وزميله فيرمينو بالدقيقة 63، فيما سجل لفريق الاتفاق اللاعب فاينالدوم بالدقيقة 90+1.

ترتيب الأهلي والاتفاق في الدوري السعودي

ورفع فريق الأهلي رصيده بهذا الفوز إلى النقطة 29 في المركز الخامس، بينما يحتل فريق الاتفاق المركز الحادي عشر برصيد 18 نقطة.