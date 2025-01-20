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أهلي جدة يفوز على الاتفاق في الدوري السعودي

09:56 م الإثنين 20 يناير 2025

أهلي جدة

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كتب ـ محمد الميموني:

فاز فريق أهلي جدة بهدفين مقابل هدف على نظيره الاتفاق اليوم الاثنين ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري السعودي الممتاز لموسم 2024/25.

وسجل هدفا الأهلي جابرييل فيجا بالدقيقة 30 وزميله فيرمينو بالدقيقة 63، فيما سجل لفريق الاتفاق اللاعب فاينالدوم بالدقيقة 90+1.

ترتيب الأهلي والاتفاق في الدوري السعودي

ورفع فريق الأهلي رصيده بهذا الفوز إلى النقطة 29 في المركز الخامس، بينما يحتل فريق الاتفاق المركز الحادي عشر برصيد 18 نقطة.

أهلي جدة الاتفاق السعودي الدوري السعودي
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