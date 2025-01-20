تشكيل تشيلسي أمام وولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي

أعلن الإيطالي إنزو ماريسكا المدير الفني لنادي تشيلسي، التشكيل الذي سيخوض به مباراة وولفرهامبتون مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل تشيلسي لمباراة وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

ويبدأ فريق تشيلسي المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: سانشيز.

خد الدفاع: جيمس - أدري يويو - تشالوباه - كوكو ريلا.

خط الوسط: كايسيدو - بالمر - دوسبري هال.

خط الهجوم: مادويكي - نيتو - جاكسون.

ترتيب تشيلسي وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

ويحتل فريق تشيلسي قبل المباراة المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 37 نقطة بفارق نقطة عن نيوكاسل صاحب المركز الخامس ومثلها عن مانشستر سيتي صاحب المركز الرابع.

ويحتل فريق وولفرهامبتون قبل المباراة المركز 17 بجدول ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة.

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