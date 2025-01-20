كتبت ـ هند عواد:

كشف مصدر مطلع موعد توقيع لاعبهم عمر مرموش على عقود انضمامه لصفوف مانشستر سيتي الإنجليزي.

موعد توقيع عمر مرموش عقده مع مانشستر سيتي

وأوضح المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الإثنين، أن اللاعب قد خضع للكشف الطبي وسيتم توقيع العقود خلال الـ 48 ساعة القادمة.

انتقال عمر مرموش لمانشستر سيتي

وكان الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو قد كشف عن توصل مانشستر سيتي لاتفاق مع آينتراخت فرانكفورت لضم مرموش بعقد لمدة 5 سنوات ليكون ثالث الصفقات التي يحسمها السيتي في يناير بعد البرازيلي فيتور ريس، والأوزبكي عبد القادر خوسانوف.

قيمة صفقة انتقال مرموش لمانشستر سيتي

وذكرت شبكة ذا أثلتيك أن فرانكفورت قد حدد 80 مليون يورو لبيع مهاجمه المصري، بينما كان فريق مانشستر سيتي يتطلع في البداية إلى دفع 60 مليون يورو

أرقام مرموش بالموسم الجاري مع آينتراخت فرانكفورت

وكان مرموش قد خاض بقميص فرانكفورت خلال الموسم الجاري 26 مباراة بمختلف البطولات سجل خلالها 20 هدفًا وصنع 14.

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