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الأخدود يفوز على الرائد في الدوري السعودي الممتاز

08:32 م الإثنين 20 يناير 2025

الأخدود السعودي

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كتب ـ محمد الميموني:

فاز فريق الأخدود بهدفين نظيفين على مستضيفه الرائد خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري السعودي الممتاز لموسم 2024/25.

وسجل هدفا فريق الأخدود بالمباراة اللاعب سيباستيان بيدروزا بالدقيقة 28 وزميله كريستيان باسوجوج بالدقيقة 66.

وشهدت الدقيقة 90+9 طرد لاعب فريق الأخدود إبراهيما كوني.

ترتيب الأخدود والرائد في الدوري السعودي
ورفع الفوز رصيد فريق الأخدود إلى النقطة 15 في المركز 13، فيما توقف رصيد فريق الرائد عند النقطة 14 في المركز 15.

الأخدود السعودي الدوري السعودي الرائد
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